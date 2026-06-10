В Рязани возбудили уголовное дело против хозяина «резиновой» квартиры, прописавшего 11 мигрантов

В Советском районе Рязани полицейские раскрыли схему фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего неработающего рязанца по части 3 статьи 322.3 УК РФ.

По данным правоохранительных органов, мужчина на корыстной основе превратил свою квартиру на улице Молодцова в так называемую «резиновую» жилплощадь. Через многофункциональный центр на улице Почтовой он формально зарегистрировал в своем жилье 11 выходцев из стран Средней Азии возрастом от 21 до 45 лет.

Сотрудники полиции провели комплекс проверочных мероприятий: осмотрели квартиру, опросили соседей и изучили все обстоятельства дела. Выяснилось, что жилплощадь физически не предназначена для проживания такого количества людей. Следствие установило, что хозяин действовал с прямым умыслом — он прекрасно понимал, что зарегистрированные иностранцы фактически в его квартире жить не будут.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

В ОМВД России по Советскому району Рязани напоминают, что нарушение миграционного законодательства влечет уголовную ответственность. Правоохранители призывают граждан не поддаваться на предложения о фиктивных постановках на учет и не становиться соучастниками преступлений. При получении подобных противоправных предложений необходимо немедленно прекратить любые переговоры и сообщить о факте в полицию.