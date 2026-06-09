Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет сложно найти, поскольку от них могли остаться только кости, рассказал «АиФ» судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов.

По его словам, если тела Сергея, Ирины и их дочери остались лежать на земле, природные факторы и дикие животные уничтожили почти все.

«Есть вероятность, что сохранились какие-то фрагменты одежды, но в остальном не осталось ничего», — пояснил Аулов.

Эксперт обратил внимание, что первая поисковая операция осенью была масштабной, но тогда найти тела не удалось. В этот раз у спасателей и волонтеров еще более сложная задача.

При этом служебные собаки вряд ли смогут им помочь, поскольку за несколько месяцев запах почти исчез, а личных вещей пропавших, которые можно было бы дать для занюхивания, скорее всего, нет.

«В этой ситуации вся надежда только на людей», — добавил собеседник издания.

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Знакомый Усольцева смог дозвониться на его телефон

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.