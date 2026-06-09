Маргарита Симоньян, фото: t.me/Margaritasimonyan
Новости России

Симоньян ответила фанатке, обвинившей ее в разрушении семьи Кеосаяна

Никита Рязанцев
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Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в соцсетях, что фанатка задала ей острый вопрос о личной жизни на встрече во время фестиваля «Красная площадь» в Москве.

Это произошло после того, как та презентовала новую книгу.

«Зачем вы увели мужика из семьи с маленькими детьми? В результате его погубили и сами теперь при смерти», — привела вопрос девушки Симоньян.

Журналистка обратила внимание, что она прочитала этот текст с телефона, а не произнесла его сама. По ее мнению, это говорит о том, что поклонница так не думает, а лишь озвучивает чье-то мнение.

«Дай Бог вам здоровья, дорогая!» — добавила главред RT.

Режиссер и телеведущий Кеосаян развеялся с первой супругой Аленой Хмельницкой в 2014 году, а на Симоньян женился в 2022-м.

Кеосаян ушел из жизни 26 сентября прошлого года. Журналистка же в последнее время борется с раком груди.

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