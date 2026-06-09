Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс», почему Россия до сих пор не разрушила мосты через Днепр на фоне попыток ВСУ устроить блокаду Крыма.

В понедельник власти приняли решение эвакуировать пассажиров из всех поездов на полуострове. Этому предшествовал удар дрона по составу, выполнявшему рейс Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста. Событие стало очередным эпизодом серии атак на железнодорожную инфраструктуру за последнюю неделю.

«Почему не разрушены мосты через Днепр, наглухо, до непроходимости? Разрушим — блокируем район проведения боевых действий, меньше русских солдат будет гибнуть», — отметил Сладков.

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Также журналист задался вопросом, перекрыты ли проходы кораблей и судов к украинским портам.

«Если открыты, то почему? И можем ли мы перекрыть эти проходы методом потопления (БЛА, БЭКи, ракеты)?» — добавил он.



Сладков подчеркнул, что спрашивает как простой обыватель. По его словам, по мере обострения ситуации в Крыму вопросов возникает все больше.