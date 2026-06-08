Генерал объяснил, как террористы ВСУ начали отслеживать поезда и автобусы 

Украинские военные начали использовать новые системы обнаружения и сопровождения движущихся целей. По словам генерал-майора Владимира Попова, такие технологии позволяют наносить удары по поездам, автобусам, кораблям и автомобильным колоннам.

Вооруженные силы Украины начали применять технологии, которые позволяют обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты для последующего удара. Об этом aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Последний инцидент произошел 8 июня в Крыму. В результате удара погиб помощник машиниста. После случившегося власти приняли решение эвакуировать пассажиров из всех поездов на полуострове.

По словам Попова, украинская сторона получила новые навигационные системы оптико-электронного сопровождения целей. Кроме того, в работе задействуются высотные разведывательные и ударные самолеты, которые помогают координировать действия беспилотников средней дальности.

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Эксперт считает, что благодаря этим технологиям ВСУ получили возможность эффективнее атаковать транспортные средства. Речь идет не только о железнодорожных составах, но и об автобусах, автомобильных колоннах и других подвижных объектах.

Попов также допустил использование элементов искусственного интеллекта в системах наведения. По его словам, современные беспилотники способны распознавать объекты по заранее загруженным изображениям и автоматически идентифицировать цели. Генерал отметил, что подобные технологии позволяют отслеживать корабли, поезда, автомобили и автобусы. Он добавил, что без поставок западного оборудования украинская армия обладала бы значительно меньшими возможностями для разведки и наведения.

Не исключает эксперт и участие агентурной сети в корректировке ударов. По его мнению, данные о перемещении отдельных объектов могут передаваться для последующего наведения беспилотников.

«Враг, имея облик той или иной машины, охотится за ней. И как только БПЛА находят схожий элемент, тут же наносят удар. Подобную тактику они используют уже около полугода», — заявил Попов.

В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами.