В Рязани директор автошколы стал фигурантом уголовного дела

В Рязани возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам учреждения, занимающегося подготовкой водителей транспортных средств.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Рязанской области, фигурантом стал директор организации. Дело расследует Московский межрайонный следственный отдел города Рязани. Руководителю вменяют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 145.1 УК РФ.

По данным следствия, перед 14 сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате. При этом у учреждения имелись финансовые ресурсы и возможность рассчитаться с работниками.

Следователи считают, что зарплата полностью не выплачивалась с октября 2025 года по май 2026 года. Общая сумма долга за этот период превысила 2,5 миллиона рублей.

Сейчас по уголовному делу продолжаются следственные действия. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают финансово-хозяйственную деятельность учреждения и принимают меры для погашения задолженности перед работниками.