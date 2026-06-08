В поезде Москва — Симферополь после удара БПЛА погиб человек

В Республике Крым беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По предварительным данным, в результате удара погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранения. Среди пассажиров пострадавших нет.

Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему железнодорожнику.

Сейчас решается вопрос доставки пассажиров к месту назначения автобусами. Как отметил Аксенов, власти республики готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку людям, находившимся в поезде.

Руководитель региона призвал жителей и гостей полуострова ориентироваться только на официальную информацию.

Через Рязань этот поезд не ходит.