Жители одного из дворов Рязани пожаловались на группу подростков, которая регулярно нарушает порядок на детской площадке и в подъезде жилого дома. Об этом пишет «Топор. Новости Рязани», не называя адреса дома.

Как рассказали местные жители, дети почти каждый день собираются во дворе, громко шумят, оставляют после себя мусор и агрессивно реагируют на замечания взрослых.

— Каждый день слышим крики и шум. Площадку завалили мусором, а на просьбы вести себя потише отвечают матом и агрессией, — сообщили очевидцы.

Горожане утверждают, что недавно подростки устроили беспорядок в подъезде. После замечаний с просьбой покинуть помещение несовершеннолетние якобы начали бить по входной двери.

Жители надеются, что родители обратят внимание на ситуацию и проведут с детьми воспитательную беседу. По их мнению, это поможет избежать новых конфликтов во дворе и сохранить порядок на общей территории.