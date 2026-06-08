Партия Пашиняна опустилась ниже 50% голосов на выборах в Армении

Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» опустилась ниже отметки в 50% голосов по мере обработки бюллетеней на парламентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным Центризбиркома страны, после подсчета голосов с 1964 из 2005 участков партия получила 707 858 голосов, или 49,82%. Такой результат не позволяет политической силе самостоятельно сформировать правительство.

При этом в ночь на 8 июня Пашинян заявил о победе своей партии, когда были обработаны лишь около 10% бюллетеней. Тогда «Гражданский договор» набирал более 54% голосов. По мере поступления новых данных показатель снижался: сначала до 51%, а затем ниже 50%.

Второе место занимает блок «Сильная Армения», связанный с предпринимателем Самвелом Карапетяном. Третьим идет Роберт Кочарян и его альянс «Армения».

На этом фоне блогер Юрий Подоляка заявил о возможных фальсификациях итогов голосования. По его мнению, рост результата правящей партии на завершающем этапе подсчета выглядит подозрительно, а снижение показателей партии «Процветающая Армения» ниже проходного барьера вызывает вопросы.