Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил 2 миллиарда рублей — SHOT

Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил 2 миллиарда рублей, пишет SHOT. По данным журналистов,минимум 200 семей сейчас через суд пытаются вернуть купленные у пенсионеров квартиры

Пострадавшие от «схемы Долиной» вышли на флешмоб. Люди держат таблички с требованием разобраться с мошенниками, купившими у пенсионеров квартиры по подозрительным схемам.

Среди жертв в основном молодые семьи. Есть инвалиды. Пока тянутся судебные разбирательства, люди снимают жильё или ютятся у родственников. Общая сумма «подвисших» сделок перевалила за два миллиарда рублей, и конца этой истории не видно.

Цифры по всей схеме ещё масштабнее. С 2023 года суммарный ущерб от махинаций превысил 1,5 триллиона рублей. Реальная сумма может оказаться выше: в 2025 году количество исков резко выросло, и суды пока не успели подбить точный итог.

Схема не останавливается. Новые случаи мошенничества фиксируются практически ежедневно. Пострадавшие жалуются: процессы затягиваются, внимания к проблеме не хватает. Именно поэтому люди и решились на публичную акцию — флешмоб стал способом достучаться до тех, кто может повлиять на ход дел.