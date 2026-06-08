За ночь силы ПВО сбили 310 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили и перехватили 310 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. В сводке упоминается и Рязанская область.

По данным военного ведомства, атакам подверглись сразу несколько регионов страны. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей.

Кроме того, дроны уничтожили над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.

Военные также отразили атаки над акваториями Черного и Азовского морей.

Всего, как уточнили в Минобороны, в период с 20:00 до 08:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 310 воздушных целей. Информация о последствиях на земле и возможных разрушениях уточняется.

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