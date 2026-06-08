Пострадавшим при теракте ВСУ в Рязани выплатили более 64 миллионов рублей

В Рязанской области продолжают оказывать поддержку гражданам, пострадавшим в результате террористической атаки БПЛА ВСУ на многоквартирные жилые дома, произошедшей 15 мая.

Как сообщили в региональной опергруппе, выплаты назначены по поручению губернатора Павла Малкова. Организацией этой работы занимается министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

На сегодняшний день материальную помощь получили около тысячи жителей. Общая сумма перечисленных средств составила 64 млн 204 тыс. 800 рублей.

Средства направляют в виде единовременной материальной помощи пострадавшим, пособий членам семей погибших, а также компенсаций за полную или частичную утрату имущества.

Власти региона отмечают, что работа по оказанию поддержки продолжается. Выплаты пострадавшим жителям Рязани осуществляются в установленном порядке.