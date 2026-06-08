рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

Пострадавшим при теракте ВСУ в Рязани выплатили более 64 миллионов рублей

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области продолжают оказывать поддержку гражданам, пострадавшим в результате террористической атаки БПЛА ВСУ на многоквартирные жилые дома, произошедшей 15 мая.

Как сообщили в региональной опергруппе, выплаты назначены по поручению губернатора Павла Малкова. Организацией этой работы занимается министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

На сегодняшний день материальную помощь получили около тысячи жителей. Общая сумма перечисленных средств составила 64 млн 204 тыс. 800 рублей.

Средства направляют в виде единовременной материальной помощи пострадавшим, пособий членам семей погибших, а также компенсаций за полную или частичную утрату имущества.

Власти региона отмечают, что работа по оказанию поддержки продолжается. Выплаты пострадавшим жителям Рязани осуществляются в установленном порядке.

Предыдущая статья
Генерал объяснил, как террористы ВСУ начали отслеживать поезда и автобусы 
Следующая статья
В Рязани 16-летний мотоциклист пострадал в столкновении с легковушкой

Популярные материалы

Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Интересное

«Пряник с горькой начинкой»: всплыло ещё одно пророчество Жириновского, от которого становится не по себе

Ереван радостно схватил «пряник», не думая о последствиях. Чем всё это может обернуться для армян?
Новости Касимова

Дачница-москвичка из Касимовского округа украла с парковки сумку

Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы.
Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Интересное

«Их шут погубит»: загадочное предсказание грузинского старца встревожило людей в 2026-м

Его 30 лет держали в психушке и пытали. А он предупреждал о страшных событиях. Кто такой старец Гавриил и почему его пророчества сбываются?

Темы

Политика

Верхушку ВСУ убирают с помощью ядов

В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался украинский полковник Валерий Дрогайцев. Офицер умер после встречи с сослуживцами. В качестве предварительной версии рассматривается отравление.
Происшествия

В Рязани 16-летний мотоциклист пострадал в столкновении с легковушкой

В Рязани вечером 6 июня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария случилась около 17:35 возле дома №64/74 на улице Свободы.
Новости России

Генерал объяснил, как террористы ВСУ начали отслеживать поезда и автобусы 

Украинские военные начали использовать новые системы обнаружения и сопровождения движущихся целей. По словам генерал-майора Владимира Попова, такие технологии позволяют наносить удары по поездам, автобусам, кораблям и автомобильным колоннам.
Общество

В Рязани директор автошколы стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора рязанского учреждения по подготовке водителей. По версии следствия, 14 сотрудников не получали зарплату с октября 2025 года, а сумма долга превысила 2,5 млн рублей.
Происшествия

Шесть кошек погибли на пожаре в Рязани

По словам доброволцев, во время происшествия сеьёзные раны получила собака. Животному требуется помощь и передержка. 
Происшествия

Человек выпал с 7-го этажа в Рязани

По словам очевидцев, ЧП случилось вечером воскресенья, 7 июня. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. 
Политика

ЕС расширил полномочия IRINI для перехвата российского «теневого флота»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила об изменении правил взаимодействия в рамках военно-морской операции ЕС в Средиземном море.
Происшествия

Рязанца будут судить за неправомерный оборот средств платежей

Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье