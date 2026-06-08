Происшествия

В Рязани 16-летний мотоциклист пострадал в столкновении с легковушкой

Алексей Самохин
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В Рязани вечером 6 июня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария случилась около 17:35 возле дома №64/74 на улице Свободы.

По данным Госавтоинспекции, 16-летний житель Рязанского района, управлявший мотоциклом «Кайо», столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 41-летней жительницы Рязани.

Подросток получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировали 13 ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в регионе произошло 90 аварий с материальным ущербом.

За этот период инспекторы ДПС выявили более 8 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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