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Политика

Верхушку ВСУ убирают с помощью ядов

Алексей Самохин
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В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался украинский полковник Валерий Дрогайцев. Об этом сообщает aif.ru.

Офицер умер после встречи с сослуживцами. В качестве предварительной версии рассматривается отравление. Вместе с Дрогайцевым могли погибнуть и несколько других высокопоставленных украинских военных. 

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с журналистами высказал мнение, что причиной гибели мог стать конфликт, связанный с прежней служебной деятельностью офицера.

По словам эксперта, ранее Дрогайцев возглавлял Хмельницкий территориальный центр комплектования (ТЦК). Иванников утверждает, что за годы службы у полковника появились недоброжелатели, которые могли быть связаны с его прежними решениями и действиями.

«Полковника Дрогайцева отравили горилкой его же друзья, которых он неоднократно обманывал. Он привлекал их для выполнения заданий на линии боевого соприкосновения, обещал значительные выплаты, а в конечном итоге погубил. У большинства этих погубленных остались родственники, которые изначально не подавали виду, что испытывают ненависть к полковнику и хотят отомстить. Пользуясь случаем, ему вручили несколько бутылок поддельного алкоголя, содержащего яд. Это полковника ВСУ и погубило», — пояснил военный эксперт.

Имя Дрогайцева ранее упоминалось в публикациях, посвящённых обстрелу Белгорода 3 июля 2022 года. Тогда, по данным Минобороны России, украинские военные применили ракеты «Точка-У». В результате падения обломков одной из них пострадал жилой дом. Российские пользователи соцсетей неоднократно заявляли, что за такие атаки офицеров ВСУ нужно уничтожать, но это, похоже не тот случай. Полковника убили украинцы. 

И это не единственный эпизод «дружеского огня». Эксперты отмечают, что на Украине идёт война за власть между группировками и кланами, в которой используются все средства. И новые смерти не за горами. 

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