Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Ходорковскому* заочно дали 10 лет за ложь  о спецоперации

Алексей Самохин
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Мещанский суд Москвы вынес заочный приговор Михаилу Ходорковскому*. Он признан виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. 

Дело рассматривалось в общем порядке без самого подсудимого: Ходорковский* находится в розыске и живёт за пределами страны.

Поводом для уголовного преследования стали два поста в социальных сетях. Первый он опубликовал в сентябре 2022 года, второй — в июле 2024-го. По версии следствия, оба материала содержали заведомо ложные сведения о действиях российской армии против мирного населения в ходе специальной военной операции.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, Ходорковскому* на пять лет запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете: вести сайты, администрировать каналы и размещать информацию в сети. Одновременно суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

*внесен в реестр иностранных агентов и перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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