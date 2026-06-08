Жителей Рязани предупредили о магнитной буре уровня G3 8 июня

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о вероятном начале сильной магнитной бури планетарного масштаба. По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения могут достичь уровня G3.

Речь идёт о последствиях всплеска солнечной активности начала июня, который ранее считался завершившимся. Как отмечают исследователи, последнее облако плазмы покинуло Солнце ещё 6 июня и первоначально выглядело как выброс, уходящий в сторону от Земли.

Однако математические модели показывают другой сценарий. Согласно расчётам, поток плазмы всё же способен достичь нашей планеты. Вероятность развития магнитной бури сегодня оценивается в 96%. Кроме того, в 85% специалисты допускают, что событие продлится более суток и затронет также 9 июня.

Основанием для такого прогноза стали данные космического аппарата STEREO. Он находится примерно в 100 миллионах километров от Земли и наблюдает за Солнцем и нашей планетой с другого ракурса. Полученные снимки показали, что облако плазмы может двигаться непосредственно в сторону Земли.

Дополнительным аргументом стали данные коронографов, работающих возле Земли. Они зафиксировали событие типа «гало» — так специалисты классифицируют выбросы, направленные к нашей планете.

Окончательно подтвердить или опровергнуть прогноз удастся уже в ближайшее время. По расчётам учёных, поток плазмы может достичь Земли в течение ближайших двух-трёх часов.

Жителям Рязани, на которых действует солнечная активность, лучше подготовиться и запастись лекарствами.