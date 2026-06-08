С 8:00 до 14:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, воздушные цели сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.

В сводку также вошли Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым. Часть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

Информация о последствиях на земле в сообщении ведомства не приводится.