Звезда «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова подготовила традиционный недельный прогноз.

Овен

Неделя выдастся насыщенной: много разговоров, неожиданных идей и свежих новостей. Мысли будут буквально обгонять события, а желание высказаться станет острее обычного. Самое время для важных переговоров, обсуждения планов и тех решений, которые давно откладывались в долгий ящик.

Только не распыляйтесь сразу на всё. Энергия этих дней требует не только скорости, но и умения доводить начатое до финала. Во второй половине недели придет вдохновение для поездок, учебы или новых целей. Захочется выйти за привычные рамки и наконец сделать тот шаг, к которому давно тянуло.

Телец

Многое начнет выстраиваться спокойнее и предсказуемее. То, во что вы вкладывали силы последние месяцы, даст первые ощутимые результаты — особенно в работе и финансах.

Появится шанс закрыть старые недоразумения. Разговоры, которых вы избегали, пройдут мягче и продуктивнее, чем вы ожидали. В личной жизни большую роль сыграет поддержка близкого человека, рядом с которым вы чувствуете себя уверенно. К концу недели может укрепиться новая дружба или связь, которая со временем станет по-настоящему значимой.

Близнецы

Ваш знак по-прежнему в центре внимания, и впереди ощущаются новые горизонты. Сейчас многое зависит от одного честного вопроса к самому себе: чего вы действительно хотите? Неделя идеально подходит для постановки целей и запуска новых идей.

Люди будут тянуться к вам, а обстоятельства складываться в вашу пользу — если вы не начнете сомневаться в себе. Во второй половине недели важно не разбрасываться обещаниями и не пытаться угодить всем. Чем четче ваша позиция, тем быстрее появятся реальные результаты.

Рак

Начало недели зовет к спокойному, закрытому ритму. Захочется побыть наедине с собой, сократить лишние контакты и сосредоточиться на внутренних ощущениях. Это хорошее время для размышлений и восстановления сил перед новым этапом.

Не нужно подгонять себя или переживать из-за временной паузы. Многие ответы придут сами, когда вы перестанете торопить события. Домашние дела, забота о себе и разговоры с теми, кому доверяете, окажутся особенно полезными. К выходным появится внутренняя уверенность и понимание, куда двигаться дальше.

Лев

Некоторые события недели поначалу могут ощущаться как завершение чего-то важного. Но очень скоро станет ясно: просто освобождается место для нового. Это касается старых творческих проектов, идей и общения, которое когда-то вдохновляло.

Социальная жизнь активизируется. Друзья, совместные планы и коллектив подарят больше радости, чем вы рассчитывали. Поддержка окружающих добавит уверенности и ощущения свободы. Неделя хороша для публичных выступлений и любых ситуаций, где нужно себя показать. Чем меньше сомнений в собственной ценности — тем ярче вы проявитесь.

Дева

На этой неделе вы особенно ясно понимаете, чего хотите, и вряд ли позволите кому-то сбить вас с курса. Даже если окружающие попытаются давать советы или лезть в ваши решения, внутреннее чутье подскажет правильное направление.

В работе появятся новые задачи или предложения, которые поначалу покажутся хлопотными. Но польза от них окажется куда весомее неудобств. Доверяйте своей интуиции и не ищите одобрения со стороны. По словам Кажетты: «К концу недели вы почувствуете, что движетесь вперед намного увереннее, чем еще совсем недавно».

Весы

Динамичная неделя, богатая впечатлениями. Возможны поездки, новые знакомства, оформление документов или разговоры, связанные с работой и будущими проектами. Захочется выйти за привычные рамки и попробовать то, что раньше казалось слишком рискованным.

Параллельно придут серьезные мысли о финансах: как совместить любимое дело со стабильным доходом? Прислушайтесь к идеям, которые вдохновляют вас эмоционально. Среди них может оказаться направление, способное изменить многое.

Скорпион

Неделя поможет взглянуть на некоторые ситуации проще и перестать жестко контролировать то, что уже не изменить. Честный разговор или внутреннее признание освободят от напряжения, копившегося долгое время.

Финансовые и рабочие вопросы станут понятнее. Ощущение собственной ценности заметно укрепится. Не недооценивайте свои способности и опыт. Во второй половине недели возможны важные решения по карьере. Действовать получится спокойнее и увереннее, не оглядываясь на чужое мнение.

Стрелец

В жизни начинается важный переходный этап. Главная задача недели — перестать сопротивляться переменам. Возможно, придется отпустить отношения, работу или ситуацию, за которую вы держались скорее по привычке, чем по настоящему желанию.

Воспоминания могут мешать двигаться вперед. Но именно освобождение от прошлого откроет пространство для нового и более подходящего. Во второй половине недели станет легче смотреть в будущее без тревоги. Поддержка близких ускорит адаптацию к переменам, а к выходным придет ощущение внутренней свободы.

Козерог

Неделя пройдет под знаком продуктивности. Вы будете собраны и нацелены на результат, поэтому справитесь даже с большим объемом задач без лишней суеты. Важно грамотно распределять силы и не тянуть всё исключительно на себе.

Хорошо пойдут дела, связанные с организацией, документами, обучением и планированием. Чем тщательнее подготовитесь сейчас, тем легче сложатся следующие недели. К концу недели появится приятное ощущение: многое наконец начинает работать именно так, как вы задумали.

Водолей

Неделя может поставить вас в ситуацию, где придется взять на себя больше ответственности или стать для кого-то ориентиром. И, что важно, окружающие действительно будут видеть в вас человека, которому можно доверять.

Хорошее время для творчества, самовыражения и всего, где важна индивидуальность. В личной жизни прибавится ярких эмоций, флирта и желания наслаждаться моментом. Новые знакомства окажутся вдохновляющими. Не прячьте таланты и не скромничайте: чем свободнее вы себя проявляете, тем больше возможностей притягиваете.

Рыбы

Неделя располагает к спокойствию, внутренней тишине и переосмыслению ценностей. Важно находиться рядом с людьми и в местах, где вы чувствуете себя защищенно. Домашняя атмосфера, семейные разговоры или воспоминания о прошлом помогут восстановить эмоциональное равновесие.

В начале недели может состояться важный разговор, который снимет старое напряжение. Ближе к выходным вы заметите, как сильно изменились за последнее время. Не торопитесь и не позволяйте другим задавать слишком быстрый темп. Сейчас вам полезнее двигаться мягко и бережно по отношению к себе.