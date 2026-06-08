Почта изменит график работы на День России

12 июня большинство отделений Почты России, в том числе и в Рязани, не работает. Исключения составляют круглосуточные точки и те, что выдают заказы с маркетплейсов — они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Накануне праздника, 11 июня, рабочий день почтовых отделений сократится на один час. Уже 13 июня все вернется к стандартному расписанию.

В День России почтальоны не будут разносить письма, посылки и периодику. Пенсии и социальные пособия доставят по отдельному графику — он согласован с региональными отделениями Социального фонда России и учитывает особенности каждого конкретного региона.

Чтобы клиенты вовремя получили выплаты, корреспонденцию и заказы, часть отделений может работать по скорректированному расписанию.