Общество

Почта изменит график работы на День России

Алексей Самохин
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12 июня большинство отделений Почты России, в том числе и в Рязани, не работает. Исключения составляют круглосуточные точки и те, что выдают заказы с маркетплейсов — они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Накануне праздника, 11 июня, рабочий день почтовых отделений сократится на один час. Уже 13 июня все вернется к стандартному расписанию.

В День России почтальоны не будут разносить письма, посылки и периодику. Пенсии и социальные пособия доставят по отдельному графику — он согласован с региональными отделениями Социального фонда России и учитывает особенности каждого конкретного региона.

Чтобы клиенты вовремя получили выплаты, корреспонденцию и заказы, часть отделений может работать по скорректированному расписанию.

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