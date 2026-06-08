Жара до +29°С и грозы ждут рязанцев 9 июня

Жителей Рязанской области во вторник, 9 июня, ждет жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. По прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, воздух прогреется до +29 градусов.

Ночью в регионе будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит от +11 до +16°С. Ветер западной четверти, 1-6 метров в секунду.

Днем погода изменится: местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха поднимется до +24…+29°С. Ветер усилится до 4-9 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют жителям области быть осторожными во время грозы: избегать открытых пространств, не прятаться под высокими деревьями и не пользоваться электроникой на улице. Также стоит учесть, что жара в сочетании с повышенной влажностью после дождя может тяжело переноситься метеозависимыми людьми.