В Рязани хирурги впервые использовали ботулотоксин для удаления грыжи размером 45% брюшной полости

В городской клинической больнице № 11 Рязани прооперировали 78-летнюю пациентку с гигантской вентральной грыжей. Врачи впервые в регионе применили двухэтапный подход с использованием химической сепарации ботулотоксином.

По данным медиков, объем грыжевого мешка у пациентки составлял более 45% от объема брюшной полости — практически половина содержимого живота вышла за пределы брюшной стенки. Женщину беспокоили сильные боли в области грыжи и нарушение стула.

Обычно в подобных случаях хирурги выполняют сепарационную герниопластику (TAR). Однако в данной ситуации стандартной операции было недостаточно: после нее хирург не смог бы безопасно погрузить всё содержимое обратно в брюшную полость. Слишком высок был риск развития компартмент-синдрома — опасного повышения внутрибрюшного давления.

Поэтому врачи приняли решение применить двухэтапный подход. За месяц до основной операции пациентке под контролем УЗИ ввели ботулотоксин в боковые мышцы передней брюшной стенки. Это вызвало расслабление мышц и естественное увеличение объема брюшной полости. Данная методика, получившая название «химическая сепарация», в Рязанской области была выполнена впервые.

Через месяц после инъекций пациентку госпитализировали для проведения второго этапа — сепарационной TAR герниопластики. Операция длилась около 2,5 часов и прошла успешно.

Послеоперационный период прошел удовлетворительно. На 12-е сутки женщину выписали домой в хорошем состоянии.

«Такой подход показан в редких случаях — при гигантских грыжах с потерей домена и большим дефектом передней брюшной стенки, когда даже сепарационная герниопластика не позволяет безопасно закрыть дефект», — объяснил заведующий первым хирургическим отделением ГКБ № 11 Руслан Ахмедханов.