Полиция Рязани изъяла 47 литров спиртного в кафе на Зубковой и в Октябрьском городке

Сотрудники полиции Рязанской области провели в регионе комплексные оперативно-профилактические мероприятия в минувшие пятницу и выходные дни. Основной задачей рейдов стало поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, а также пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Как сообщили в УМВД, всего за прошедшие дни стражи правопорядка выявили и пресекли 61 нарушение миграционного законодательства, совершенное иностранными гражданами. Кроме того, к административной ответственности привлекли 19 граждан России — работодателей, которые допустили нарушения при привлечении иностранцев к трудовой деятельности.

В ходе патрулирования улиц Рязани и центра города полицейские пресекли противоправную деятельность 140 граждан. Особое внимание было уделено проверке точек общепита. В двух кафе — на улице Зубковой и в Октябрьском городке — сотрудники полиции выявили нарушения при реализации алкогольной продукции. Из оборота изъято 47 литров спиртного. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Еще одним результатом рейдов стало задержание трех человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

В полиции подчеркнули, что рейдовые и проверочные мероприятия в регионе продолжаются.