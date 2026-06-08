Над Рязанской областью 8 июня сбит еще один БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области днем 8 июня. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Днём сбит ещё один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.

По данным Министерства обороны РФ, с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 124 украинских БПЛА самолетного типа. Цели поражались над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, в Московском регионе, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Напомним, это уже не первая атака на регион за последние сутки. В ночь на 8 июня над Рязанской областью были сбиты шесть беспилотников. Тогда Павел Малков также отметил, что инциденты обошлись без пострадавших и разрушений на земле.