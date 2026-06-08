Резидент «Аэрокосмической долины» в Рязани выпускает 20 тысяч FPV-дронов ежемесячно

Резидент инновационно-технологического центра «Аэрокосмическая долина» в Рязанской области производит около 20 тысяч FPV-дронов ежемесячно. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономическогоического форума (ПМЭФ).

По словам главы региона, компания разрабатывает перспективную линейку дронов и комплексов с автономным управлением для агропромышленного комплекса и мониторинга инфраструктуры.

«Сейчас самая востребованная — это постоянно обновляемая модификация FPV-дронов «Овод». Выпускается и поставляется порядка 20 тыс. единиц в месяц», — рассказал Павел Малков.

Губернатор также отметил, что другие резиденты «Аэрокосмической долины» успешно реализуют ряд проектов. В частности, КБ «Восток» разработало универсальную авиационную платформу «Скальпель», а также создано совместное предприятие с одним из холдингов ГК «Ростех» для промышленного производства изделий.

В центре зарегистрировано 150 резидентов, все они — это высокотехнологичные компании.

«Они реализуют проекты в области радиоэлектроники, беспилотных авиационных систем, биомедицинских технологий. Это также проекты, направленные на развитие зарядной инфраструктуры», — уточнил Павел Малков.

Проект «Аэрокосмическая долина» совместно реализуют правительство Рязанской области и Московский авиационный институт (МАИ). Предполагается, что появление инновационной долины создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 миллиарда рублей.