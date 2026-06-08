Макаревич* попал под ракетный обстрел в Израиле

Лидер «Машины времени», музыкант Андрей Макаревич*, уехавший из России, попал под обстрел в Израиле, пишет SHOT.

Обломки ракеты, выпущенной Ираном, упали на дом и участок артиста в деревне Керем Махараль. Она находится недалеко от Хайфы.

«Разбито стекло в детской комнате, а сад засыпан кусками металла», — говорится в публикации.

Жена Макаревича* Эйнат Кляйн уточнила в соцсетях, что в момент атаки семья возвращалась из гостей домой. Ей и супругу пришлось долго лежать на земле во время обстрела, никто не пострадал.

«Полежав минут 40 на обочине, мы мелкими перебежками все же добрались домой», — добавила 42-летняя женщина.

В ночь на понедельник Иран ударил по Израилю в ответ на обстрелы ливанского Бейрута со стороны ЦАХАЛ.

*Внесен в реестр иноагентов.