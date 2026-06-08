Более 10 улиц Рязани остались без электричества 8 июня

Сегодня в 15:00 в Рязани произошло технологическое нарушение в работе электросетей, в результате которого без электричества остались жители и организации сразу нескольких улиц. Об этом сообщает РГРЭС.

Отключение затронуло потребителей по следующим адресам: улицы Пушкина, Татарская, Высоковольтная, Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Гагарина, Стройкова, Дзержинского, Типанова, а также 1-я Линия, 2-я Линия, Мопровский 2-й переулок, Троллейбусный переулок.

В настоящее время аварийные бригады работают на месте и осуществляют локализацию поврежденного участка сети. Специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

По вопросам электроснабжения жители могут обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 55-01-12.