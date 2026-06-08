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Общество

Суд обязал УК «Единство Сервис» выплатить 260 тысяч рублей за затопление помещения в Рязани

Анастасия Мериакри
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Рязанский областной суд оставил без изменения решение Московского районного суда о взыскании ущерба с управляющей компании ООО УК «Единство Сервис» за затопление нежилого помещения. Апелляционная жалоба представителя УК оставлена без удовлетворения.

История началась в январе 2024 года, когда в результате залива пострадало нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного дома в одном из районов Рязани. На стенах образовались отслоения штукатурки. Согласно акту осмотра, причиной аварии стала некачественная гидроизоляция стыков фундаментных блоков.

Собственница помещения обратилась в суд с требованием взыскать ущерб с управляющей компании. По заключению независимой экспертизы, стоимость восстановительного ремонта составила 193 273 рубля.

Московский районный суд Рязани установил, что на момент аварии домом управляла ООО УК «Единство Сервис». Поврежденные стены относятся к общему имуществу, за надлежащее содержание которого отвечает управляющая компания. Суд пришел к выводу, что ненадлежащее состояние гидроизоляции находится в прямой причинно-следственной связи с причинением ущерба истцу.

В итоге с управляющей компании был взыскан ущерб, а также судебные расходы на оплату независимой экспертизы, услуг представителя и госпошлину — на общую сумму чуть более 260 тысяч рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, изучив материалы дела и доводы жалобы, полностью поддержала позицию районного суда. Решение вступило в законную силу.

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