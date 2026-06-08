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Тамара Глоба раскрыла, кто в июне окажется в центре внимания и финансового роста

Дарья Петухова
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Казалось бы, даже таким сильным и энергичным огненным знакам зодиака июнь приготовил свои испытания. Однако поводов для беспокойства нет. По словам астролога, многое будет складываться благоприятно, если прислушиваться к себе и не игнорировать поддержку близких людей.

О том, какие события ждут Овнов, Львов и Стрельцов в первый месяц лета, рассказала российский астролог и телеведущая Тамара Глоба.

Овен

Июнь для вас окажется довольно двойственным. Первая половина месяца будет связана с вопросами дома, родителей и детей. Большую часть времени займут бытовые дела, обустройство жилья, а также вопросы, связанные с недвижимостью и строительством. Подобные заботы останутся актуальными на протяжении всего лета.

Однако переживать из-за рутины не стоит. Уже во второй половине месяца появится больше поводов для отдыха и приятных эмоций. Этот период благоприятен для новых знакомств, романтических отношений, путешествий и увлечений. Хорошей возможностью отвлечься от повседневных забот станет творчество.

Несмотря на высокую загруженность, месяц обещает быть продуктивным и в финансовом плане. Полученные доходы стоит направить на действительно важные цели или вложения, которые в будущем смогут принести дополнительную прибыль. Именно сейчас стоит задуматься о том, как грамотно распорядиться своими средствами.

Лев

Первая половина месяца для Львов может пройти под знаком переосмысления. В это время многие будут подводить итоги прошедшего периода, возвращаться к событиям последних лет и пересматривать планы, которые долгое время оставались актуальными. Именно такие размышления, по словам Тамары Глобы, могут подтолкнуть к важным переменам. Во второй половине июня ситуация начнёт меняться. Откроются новые возможности, связанные с личной жизнью, популярностью и вниманием со стороны окружающих. Это благоприятный период для того, чтобы заявить о себе, заняться собственными интересами и не бояться оказаться в центре внимания.

Тамара Глоба советует прислушиваться к женщинам в своём окружении. Именно они могут оказать важную поддержку, в том числе в финансовых вопросах. Хорошие возможности для заработка и получения прибыли не заставят себя ждать, однако опираться стоит прежде всего на тех, кому вы действительно доверяете. Кроме того, у Львов появятся перспективы, связанные с делами вдали от дома. По словам астролога, этот период может стать удачным временем для продвижения в карьере, реализации амбиций и достижения личных целей.

Стрелец

Готовьтесь к переменам и серьёзным расходам. В июне значительная часть внимания будет сосредоточена на детях, а также на вопросах, связанных с недвижимостью, ремонтом и домашними делами. Это подходящее время, чтобы заняться личными интересами и сосредоточиться на финансовых целях.

Первая половина месяца может оказаться затратной, однако, по словам Тамары Глобы, уже во второй половине июня появятся хорошие возможности для заработка. Особенно перспективными могут стать предложения, связанные с работой или делами вдали от дома. Такие возможности способны не только компенсировать расходы, но и принести дополнительную прибыль.

Не исключено, что поездки подарят не только новые впечатления, но и интересные знакомства, а для кого-то и романтические чувства. Во многих делах поддержку окажут близкие люди, поэтому важно не забывать и о них. Астролог советует уделять больше внимания семье и бережнее относиться к здоровью родных.

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