Управление ЗАГС Рязанской области обнародовало статистику самых популярных и редких имен, которые давали новорожденным в регионе в мае 2026 года. Традиционно в топе лидеров оказались привычные русские имена, однако в списке редких встречались по-настоящему необычные и даже забытые варианты.

Среди девочек самым популярным именем мая стала Анна — так назвали 13 новорожденных рязаночек. На втором месте расположилась София с 12 малышками, а замкнула тройку лидеров Алиса — 10 девочек. Также в пятерку самых востребованных имен вошли Мария (9) и Варвара (8). По семь раз в мае повторялись имена Валерия, Полина и Софья, а шесть малышек назвали Ульянами.

У мальчиков лидерство уверенно удержал Александр — 15 новорожденных. Следом за ним с небольшим отставанием идет Артем (14), а третье место занял Михаил (11). Десять раз родители выбрали имена Максим и Тимофей. По семь мальчиков получили имена Дмитрий и Матвей, а пятеро малышей стали Ярославами.

Особый интерес представляет список редких и необычных имен. Среди девочек в мае встретились Аполлинария, Доминикана, Марфа, Магдалина и Серафима. Мальчиков же родители называли еще более экзотично: Литвин, Меркул, Никодим, Савва, Серафим и даже Яробор — старославянское имя, означающее «ярый борец».