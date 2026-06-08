Доходы бюджета Рязани выросли на 21% и достигли 26 миллиардов рублей

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский представил депутатам отчет о работе за прошедший период и рассказал об итогах в ключевых сферах жизни города. Среди основных направлений, по которым велась активная работа, — благоустройство общественных пространств, обновление транспорта, ремонт дорог и освещения, модернизация коммунальной инфраструктуры, а также строительство социальных объектов.

Отдельно глава администрации остановился на поддержке участников специальной военной операции.

«Гуманитарные миссии, забота о семьях военнослужащих, формирование мобильных огневых групп — безусловные приоритеты. Сейчас это направление продолжено, включая помощь жителям, пострадавшим от атак БПЛА. Это часть нашей ежедневной работы», — подчеркнул Борис Ясинский.

Говоря об экономике, Ясинский отметил, что по объему промышленного производства Рязань заняла четвертое место в Центральном федеральном округе, а по инвестициям вошла в пятерку лучших регионов. Доходы бюджета за год составили 26,17 миллиарда рублей — это на 20,9 процента больше, чем в 2024 году.

Бюджет сохранил свою социальную направленность: больше половины расходов направлено на образование, культуру, спорт и социальную политику, еще почти треть — на дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. Глава администрации рассказал об уверенном росте собственных налоговых и неналоговых доходов, а также отметил увеличение поступлений туристического налога.

Муниципальный долг на начало 2026 года составил около 3,8 миллиарда рублей. Борис Ясинский сообщил, что к этому моменту разработан и уже реализуется план его сокращения: объем заимствований планируется уменьшить на 190 миллионов рублей.

В 2025 году Рязань участвовала в трех национальных проектах — «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», что позволило привлечь дополнительные средства на развитие ключевых сфер. Эта работа продолжается и сегодня.

В завершение отчета глава администрации ответил на вопросы депутатов и разъяснил детали плановой работы по некоторым направлениям.