Фото: администрация Рязани
Экономика и бизнес

Доходы бюджета Рязани выросли на 21% и достигли 26 миллиардов рублей

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский представил депутатам отчет о работе за прошедший период и рассказал об итогах в ключевых сферах жизни города. Среди основных направлений, по которым велась активная работа, — благоустройство общественных пространств, обновление транспорта, ремонт дорог и освещения, модернизация коммунальной инфраструктуры, а также строительство социальных объектов.

Отдельно глава администрации остановился на поддержке участников специальной военной операции.

«Гуманитарные миссии, забота о семьях военнослужащих, формирование мобильных огневых групп — безусловные приоритеты. Сейчас это направление продолжено, включая помощь жителям, пострадавшим от атак БПЛА. Это часть нашей ежедневной работы», — подчеркнул Борис Ясинский.

Говоря об экономике, Ясинский отметил, что по объему промышленного производства Рязань заняла четвертое место в Центральном федеральном округе, а по инвестициям вошла в пятерку лучших регионов. Доходы бюджета за год составили 26,17 миллиарда рублей — это на 20,9 процента больше, чем в 2024 году.

Бюджет сохранил свою социальную направленность: больше половины расходов направлено на образование, культуру, спорт и социальную политику, еще почти треть — на дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. Глава администрации рассказал об уверенном росте собственных налоговых и неналоговых доходов, а также отметил увеличение поступлений туристического налога.

Муниципальный долг на начало 2026 года составил около 3,8 миллиарда рублей. Борис Ясинский сообщил, что к этому моменту разработан и уже реализуется план его сокращения: объем заимствований планируется уменьшить на 190 миллионов рублей.

В 2025 году Рязань участвовала в трех национальных проектах — «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», что позволило привлечь дополнительные средства на развитие ключевых сфер. Эта работа продолжается и сегодня.

В завершение отчета глава администрации ответил на вопросы депутатов и разъяснил детали плановой работы по некоторым направлениям.

Фото: администрация Рязани
Предыдущая статья
ЗАГС Рязанской области опубликовал статистику имен новорожденных за май 2026 года
Следующая статья
В Рязани дерево повредило три автомобиля

Популярные материалы

Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Интересное

«Пряник с горькой начинкой»: всплыло ещё одно пророчество Жириновского, от которого становится не по себе

Ереван радостно схватил «пряник», не думая о последствиях. Чем всё это может обернуться для армян?
Новости Касимова

Дачница-москвичка из Касимовского округа украла с парковки сумку

Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы.
Интересное

«Их шут погубит»: загадочное предсказание грузинского старца встревожило людей в 2026-м

Его 30 лет держали в психушке и пытали. А он предупреждал о страшных событиях. Кто такой старец Гавриил и почему его пророчества сбываются?

Темы

Происшествия

Два человека погибли при столкновении четырех грузовиков на трассе Р-22 Каспий в Рязанской области

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей произошло 8 июня на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском округе Рязанской области.
Общество

В Рязани в 2026 году установят две умные спортивные площадки, отремонтируют школу и детские сады

Стартовала федеральная программа капитального ремонта дошкольных учреждений: работы уже выполнили в детском саду №20. В планах на этот год — ремонт детских садов №10, №59, №150 и школы №25.
Происшествия

В Рязани дерево повредило три автомобиля

Ветка повредила сразу три машины. К счастью, обошлось без пострадавших.
Общество

ЗАГС Рязанской области опубликовал статистику имен новорожденных за май 2026 года

Особый интерес представляет список редких и необычных имен. Среди девочек в мае встретились Аполлинария, Доминикана, Марфа, Магдалина и Серафима. Мальчиков же родители называли еще более экзотично.
Общество

Суд обязал УК «Единство Сервис» выплатить 260 тысяч рублей за затопление помещения в Рязани

История началась в январе 2024 года, когда в результате залива пострадало нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного дома в одном из районов Рязани. На стенах образовались отслоения штукатурки.
Общество

Более 10 улиц Рязани остались без электричества 8 июня

Сегодня в 15:00 в Рязани произошло технологическое нарушение в работе электросетей, в результате которого без электричества остались жители и организации сразу нескольких улиц.
Экономика и бизнес

Резидент «Аэрокосмической долины» в Рязани выпускает 20 тысяч FPV-дронов ежемесячно

По словам главы региона, компания разрабатывает перспективную линейку дронов и комплексов с автономным управлением для агропромышленного комплекса и мониторинга инфраструктуры.
Происшествия

Над Рязанской областью 8 июня сбит еще один БПЛА

По данным Министерства обороны РФ, с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 124 украинских БПЛА самолетного типа.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье