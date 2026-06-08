Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

Алексей Самохин
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Военкор Александр Коц считает, что ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма. Об этом он написал в своём канале в мессенджере «Макс».

В ночь на 8 июня украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда №68 Москва — Симферополь. По данным главы Крыма Сергея Аксёнова, помощник машиниста погиб, машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали.

После происшествия компания «Гранд Сервис Экспресс» полностью остановила плановое движение пассажирских поездов на полуостров. Пассажиров трёх составов доставляют в Симферополь автобусами, ещё восемь поездов ожидают возобновления движения. Людей, находившихся на крымских участках железной дороги, эвакуировали.

Событие стало очередным эпизодом серии атак на железнодорожную инфраструктуру Крыма за последнюю неделю.

2 июня беспилотники атаковали станцию Джанкой. В результате получили повреждения вагоны поезда «Таврия» и объекты вокзальной инфраструктуры.

Спустя два дня, 4 июня, удар БПЛА пришёлся по пригородной электричке, следовавшей по маршруту Азовское — Керчь. Тогда погиб один человек, ещё трое получили ранения.

5 июня Крымская железная дорога частично остановила движение пригородных поездов и скорректировала расписание составов «Таврия».

Новая атака произошла 8 июня. Целью вновь стал локомотив пассажирского поезда.

Александр Коц считает, что удары по железной дороге укладываются в единую схему воздействия на транспортную систему полуострова. По его мнению, речь идёт не о попытке полного уничтожения объектов, а о создании перебоев в работе ключевых маршрутов.

Железная дорога обеспечивает не только перевозку пассажиров. По этим направлениям доставляют топливо, продовольствие и строительные материалы.

Кроме того, подобные атаки происходят в начале курортного сезона, когда поток туристов традиционно возрастает. По оценке военкора, такие действия могут быть направлены и на создание психологического давления на пассажиров и участников туристической отрасли.

«В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки. Туриндустрия полуострова — это миллиарды рублей в год. По ней и работают», — пишет военкор.

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