Отправлявший женщинам непристойные фото рязанец задержан полицией

Жительницы Рязанской области начали получать в личные сообщения популярной соцсети откровенные фото от незнакомца. Вместе с ними приходили предложения недвусмысленного содержания. Заявления от пострадавших женщин поступали в полицию одно за другим — и были похожи как близнецы.

За расследование взялись сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД «Клепиковский». Оперативники отработали цифровой след и вышли на конкретного человека.

Подозреваемым оказался 54-летний неработающий рязанец, зарегистрированный в Клепиковском районе. Схема у него была незатейливая: во время выпивки он фотографировал собственные части тела и рассылал снимки незнакомым женщинам от 30 лет и старше.

Мужчину разыскали и задержали. При обследовании квартиры оперативники изъяли компьютер и мобильный телефон. Найденные материалы прошли комплексное исследование — эксперты признали их порнографическими.

Следователь ОМВД «Клепиковский» возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ — незаконное изготовление и распространение порнографических материалов с использованием интернета. На данный момент доказано 8 эпизодов. Максимальное наказание по этой статье составляет 6 лет лишения свободы.