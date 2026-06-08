Скульптуру трёх упитанных котов заметили на люке в центре Рязани 

Люк со скульптурой трёх упитанных котов появился в центре Рязани. Он находится у Главпочтамта на Лыбедском бульваре напротив памятника Евпатию Коловрату. О новом городском арт-объекте сообщил телеграм-канал «субЪкультура».
Автор канала Евгения Фролоа пишет, что пока не смогла выяснить подробности. Известно лишь, что на люке есть надпись «Тяжпрессмаш».
Отметим, что в Рязани в последнее время появилось множество необычных скульптур, с которыми фотографируются как горожане, так и туристы. Наиболее известные из них — из серии «Грибы с глазами», установленные в самых разных городских локациях.