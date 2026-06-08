Сотни адресов в Рязани остались без воды 8 июня

8 июня рязанский Водоканал отключил холодную воду сразу в нескольких районах города. Без воды остались жилые дома, больницы, детские сады и спортивные клубы.

Кто останется без воды до 15:00

Водоканал Рязани сообщил об отключении холодного водоснабжения по нескольким адресам. Первая волна затронула улицы Гагарина, Семашко, Татарскую, Спортивную, Чернобаевскую и 1-ю Железнодорожную. Вода должна вернуться не позднее 15:00.

Среди отключённых объектов — не только жилые дома, но и значимые учреждения. На Семашко, 2–3, расположены сразу несколько крупных медицинских объектов: областная клиническая больница им. Н.А. Семашко и Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. На Гагарина, 16, без воды остался детский сад №123. На Спортивной, 19, затронута спортивная школа олимпийского резерва ЦСК.

По улице Дзержинского (дома с 59-го по 73-й) ситуация чуть мягче: там не отключение, а снижение подачи воды. Причина та же — работы на ЦТП по Дзержинского, 59.

Масштабное отключение до 17:00

Вторая зона без воды охватывает значительно большую территорию. Здесь отключение продлится до 17:00. Под него попали улица Дружная, Качевская, посёлки Качево и Мордасово, а также Поселковая и Предзаводская улицы.

Список адресов в посёлках Качево и Мордасово особенно длинный: десятки домов, практически все строения подряд.

Среди затронутых учреждений в этой зоне — спортивный комплекс «Химик» сразу на трёх адресах по Дружной улице, геронтологический центр им. П.А. Мальшина (Дружная, 16 корп. 1), детский сад №152, городская поликлиника №12 на Поселковой, детская школа искусств №3, библиотека-филиал №10 и школа №49 на Предзаводской.