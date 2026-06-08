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Происшествия

Рязанца будут судить за неправомерный оборот средств платежей

Алексей Самохин
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Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Обвиняемому вменяются части 3 и 5 статьи 187 УК РФ — приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций лицом, не являющимся стороной договора с оператором по переводу денежных средств.

Осенью 2025 года обвиняемый за денежное вознаграждение передал третьему лицу свою банковскую карту, банковские карты других лиц, пин-коды, логины и пароли к ним.

Переданные платёжные средства впоследствии были использованы при совершении мошеннических действий.

Уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.

Подобные преступления — так называемое «дропперство» — являются частью схем телефонного и интернет-мошенничества. Лица, передающие свои банковские карты за вознаграждение, несут уголовную ответственность наравне с организаторами мошеннических схем.

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