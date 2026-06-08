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Политика

ЕС расширил полномочия IRINI для перехвата российского «теневого флота»

Алексей Самохин
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила об изменении правил взаимодействия в рамках военно-морской операции ЕС в Средиземном море.

Европейский союз разрешил кораблям миссии IRINI:

  • задерживать танкеры, причисляемые Брюсселем к российскому «теневому флоту»;
  • подниматься на борт подозрительных судов;
  • унифицировать практику работы различных стран ЕС с такими кораблями.

По словам Каллас, главная задача — «ограничить возможности России финансировать военную операцию на Украине».

Справка об операции IRINI

Операция EUNAVFOR MED IRINI действует в Средиземном море с 2020 года. Изначально она была запущена для контроля за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии. Впоследствии мандат миссии был расширен, в том числе в части мониторинга обхода санкций против России.

«Теневым флотом» называют суда, перевозящие российскую нефть в обход западных санкций и ценового потолка. По оценкам аналитиков, через эту схему Россия получает солидную часть нефтяных доходов.

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