24 бездомных животных обрели семью на выставке в Рязани

В Лесопарке успешно прошла первая в этом году выставка-пристройство «Пойдем домой». Организаторы подготовили насыщенную программу: для посетителей работали мастер-классы и анимация, а также выступил добровольческий кинологический отряд «Поиск62».

Главная цель мероприятия — познакомить горожан с четвероногими, которые ждут своего человека в приютах или у волонтеров. Итог трогательный: 17 собак и 7 кошек уехали домой прямо с выставки.

Следующая встреча с теми, кому нужна любовь и забота, состоится в Лесопарке уже 12 июля.