Ситуация с общественным транспортом в Рязани выходит на новый уровень. На отчете перед депутатами гордумы глава администрации Борис Ясинский не только подвел итоги работы транспортного блока за прошлый год, но и анонсировал серьезные перемены, которые ждут пассажиров в скором времени.

Главный вектор развития — планомерный переход на регулируемый тариф. Для самих рязанцев это значит одно: городские власти получают реальные рычаги влияния на перевозчиков. Если раньше частника было сложно наказать за схождение с маршрута или долгие интервалы, то новые правила игры позволят жестко спрашивать с них за качество услуг. Темпы реформы пусть медленно, но нарастают: если в 2025 году на регулируемый тариф перевели всего три направления, то в текущем, 2026 году, к ним добавятся еще два. А вот в 2027-м произойдет настоящий рывок — обновленные условия охватят сразу 15 маршрутов.

Меняется и сама картинка на улицах. Парк «рогатых» пополнился двумя десятками современных низкопольных троллейбусов. Их главная фишка — наличие автономного хода. Это значит, что при обрыве контактной сети машина не встанет, собирая пробку, а сможет своим ходом доехать до нужного участка. Кроме того, на линии вышло 50 новых автобусов среднего класса. Почти половина этой техники поступила на баланс муниципального «УРТ».

Задел делается и на будущее. Градоначальник сообщил приятную новость для любителей электротранспорта: проект продления троллейбусной ветки по улице Новосёлов успешно прошел госэкспертизу. Полученное заключение — это, по сути, зеленый свет для начала строительно-монтажных работ. Правда, на них ещё надо найти деньги…