Масштабный сбой в электросетях оставил рязанцев без света в понедельник, 8 июня. Авария затронула сразу несколько улиц в районе Горрощи.

Как сообщили в АО «РГРЭС», отключение случилось днем, около 15:00. Из-за повреждения кабельных линий напряжением 6 кВ электричество пропало у потребителей на улицах Пушкина, Гагарина, Дзержинского, Стройкова, Типанова, Профессора Никулина, Татарская, Высоковольтная и Ленинского Комсомола. Также в зону отключения попали улица Семена Середы, 2-й Мопровский и Троллейбусный переулки, 1-я и 2-я Линии.

Аварийные бригады оперативно приступили к поиску неисправности. Справиться с проблемой в один момент не удалось: если к 17:32 свет вернулся к большинству абонентов, то полностью восстановить электроснабжение по всем адресам удалось лишь к утру следующего дня. Финальные ремонтные работы энергетики завершили 9 июня в 06:22.

В компании принесли извинения горожанам за вынужденные неудобства и поблагодарили за проявленное терпение.

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