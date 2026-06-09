Чонгарский мост на административной границе с Крымом вновь пострадал от удара украинских беспилотников. Движение по переправе в Херсонской области снова остановлено, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, повреждения мост получил в ходе ночной атаки дронов. Сейчас на месте инцидента уже трудятся ремонтные бригады и специализированные службы, которые оценивают масштаб ЧП.

«Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы», — написал Сальдо в своем обращении.

Чтобы не застрять в пробке в ожидании, пока трассу откроют, автомобилистам рекомендуют сразу выбирать другие пути. Губернатор призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.