Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

Криминалист рассказал, что может скрывать сын Усольцевой

Никита Рязанцев
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Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, может быть в курсе побега матери и ее семьи из России, предположил в беседе с «АиФ» криминалист Михаил Игнатов.

По его мнению, молодой человек ведет себя подозрительно: он спокоен и не слишком переживает из-за пропажи родственников.

«Я много наблюдал за поведением сына, могу предположить, что он в курсе ситуации с их побегом. Он ведет себя очень тихо, спокойно, без скорби, без печали», — отметил Игнатов.

Эксперт считает, что Усольцевы организовали побег так, чтобы он был похож на исчезновение. На самом деле семья могла выехать в США.

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Следком показал видео поисков пропавшей семьи Усольцевых

Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль Усольцевых. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали. Поиски семьи продолжаются до сих пор.

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