Над Рязанской областью снова уничтожили беспилотники ВСУ

Беспилотники ВСУ уничтожили днём 6 июня над Рязанской областью. Соответствующую информацию обнародовало Минобороны РФ, уничтожение беспилотников над регионом прокомментировал губернатор Павел Малков.

В оборонном ведомстве рассказали, что силы противовоздушной обороны за 13 часов 6 июня сбили 339 украинских беспилотников на территории РФ. Дроны ВСУ ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над Чёрным море.

Рязанский губернатор назвал число сбитых над Рязанской областью БПЛА. Их оказалось 2. Всего за день сбили 4 беспилотника ВСУ.

Отмечается, что повреждений нет. Во время налёта никто не пострадал. Беспилотная опасность в регионе действовала почти весь день. Отменили её ближе к вечеру.