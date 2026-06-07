Изображение от evening_tao на Freepik
Армия и СВО

Над Рязанской областью снова уничтожили беспилотники ВСУ

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Беспилотники ВСУ уничтожили днём 6 июня над Рязанской областью. Соответствующую информацию обнародовало Минобороны РФ, уничтожение беспилотников над регионом прокомментировал губернатор Павел Малков.

В оборонном ведомстве рассказали, что силы противовоздушной обороны за 13 часов 6 июня сбили 339 украинских беспилотников на территории РФ. Дроны ВСУ ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над Чёрным море.

Рязанский губернатор назвал число сбитых над Рязанской областью БПЛА. Их оказалось 2. Всего за день сбили 4 беспилотника ВСУ.

Отмечается, что повреждений нет. Во время налёта никто не пострадал. Беспилотная опасность в регионе действовала почти весь день. Отменили её ближе к вечеру.

Предыдущая статья
Стала известна просьба оренбуржца, прорвавшегося к губернатору на митинге
Следующая статья
Криминалист рассказал, что может скрывать сын Усольцевой

Популярные материалы

Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Интересное

«Пряник с горькой начинкой»: всплыло ещё одно пророчество Жириновского, от которого становится не по себе

Ереван радостно схватил «пряник», не думая о последствиях. Чем всё это может обернуться для армян?
Интересное

«На коленях приползёт»: друг Жириновского раскрыл окончательную дату завершения СВО

Якобы политик называл переломные годы. Они связано не только с завершением спецоперации, но и с установлением нового миропорядка.
Новости России

Боец после освобождения из украинского плена попал в СИЗО

В Москве военный суд заключил под стражу 24-летнего участника...
Общество

Грибники собирают в рязанских лесах первые боровики, подберёзовики и подосиновики

Пользователи Сети называют места Рязанской области, где в начале июня уже появились грибы.

Темы

Происшествия

Дачница-москвичка из Касимовского округа украла с парковки сумку

Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы.
Происшествия

В Рязани агрессивные галки ранят людей и пробивают им головы

Птицы, оберегающие своих птенцов, не дают людям спокойно ходить по улице.
Спорт

Сын фигуристки Трусовой сказал первое слово и сделал первые шаги

Первое слово сына чемпионки растрогало тысячи её подписчиков. Как Миша радует родителей и чему ещё научился?
Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Интересное

«Пряник с горькой начинкой»: всплыло ещё одно пророчество Жириновского, от которого становится не по себе

Ереван радостно схватил «пряник», не думая о последствиях. Чем всё это может обернуться для армян?
Армия и СВО

В Рязанской области объявили отбой беспилотной опасности

Опасность атаки БПЛА действовала в регионе почти весь день.
Происшествия

На выезде из Рязани образовалась большая пробка после ДТП

Несколько часов на этом участке затруднено движение.
Спорт

С Мальдив – в МГУ: Трусова завершила отпуск и отправилась защищать диплом

Отпуск спортсменки на райских островах завершился. Сразу после возвращения она пошла на защиту диплома.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье