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Новости России

Стала известна просьба оренбуржца, прорвавшегося к губернатору на митинге

Никита Рязанцев
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Мужчина, пытавшийся прорваться к экс-главе Оренбургской области Денису Паслеру, хотел пожаловаться ему на проблемы с водой в Оренбурге, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел во время митинга 1 мая в Екатеринбурге. Паслер на тот момент уже возглавлял Свердловскую область. Серик Таспаков увидел его и решил рассказать чиновнику о своих проблемах.

«Таспаков указал, что прибыл 30 апреля из Оренбурга в Екатеринбург в целях передать информацию на флеш-носителе губернатору Свердловской области относительно плохого водоснабжения и изъятия земельных участков в Оренбурге», — говорится в публикации.

Ранее он письменно обращался в правительство Свердловской области, но его запрос отклонили, так как мужчина не проживает в этом регионе.

После инцидента Таспакова арестовали на 14 дней, поскольку во время попытки подойти к Паслеру его остановила служба безопасности, а оренбуржец в ответ стал ругаться матом. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

Паслер поручил обеспечить мужчине юридическую поддержку, назвав произошедшее человеческим фактором.

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