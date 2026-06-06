«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Имя Алоиса Ирльмайера из Баварии и сегодня всплывает всякий раз, когда речь заходит о мрачных пророчествах о будущем. Формально он был самым обычным человеком. Но известность ему принесли совсем не земные дела, а заявления о грядущей Третьей мировой войне. И о том, как именно, по его словам, может начаться глобальная катастрофа: «После его убийства начнётся».

Издание «Царьград» проанализировало наследие старца и его слова о надвигающейся катастрофе.

Как баварский крестьянин начал видеть будущее

Алоис Ирльмайер родился 8 июня 1884 года в семье баварского фермера. В годы Первой мировой войны, с 1914 по 1918 год, он находился на фронте. В одном из боёв Ирльмайер оказался погребённым под землёй в траншее. По его словам, именно тогда, стоя на грани жизни и смерти, он увидел, как ему приходят на помощь. Так в итоге и произошло.

В 1920 году он женился на Марии Шислингер. В семье родилось четверо детей. В 1928 году Алоис начал работать строителем колодцев. Выяснилось, что баварец с поразительной точностью находит подземные источники. И именно в этот период, как утверждается, к нему снова начали приходить видения.

Два убийцы и три числа

Самое известное пророчество Ирльмайера связано именно с Третьей мировой войной. По его словам, картины будущего конфликта возникали у него в сознании словно кадры кинохроники. Он подчёркивал, что война не ограничится Европой и затронет весь мир.

Провидец описывал двух мужчин, которые убьют третьего — высокопоставленного человека. Им за это заплатят. Один из убийц — невысокий чернокожий мужчина. Другой — высокий белый мужчина. Ирльмайер не был уверен, где это произойдёт.

«После его убийства начнётся война. Я вижу пыль и три числа: 8, 8 и 9. Я не знаю, что означают эти числа», — говорил провидец.

По его словам, после этого должен начаться страшный глобальный конфликт. Войне будут предшествовать знаки в небе.

Дождливая ночь перед сбором урожая

Ирльмайер называл и другие детали. Третья мировая начнётся дождливой ночью. Незадолго до сбора урожая, когда на полях нальются колосья. Отдельно Ирльмайер говорил о тяжёлых последствиях для Америки. По его версии, большой город Соединённых Штатов будет разрушен ракетами. А Западное побережье окажется захвачено азиатами.

Не менее мрачной была его картина для Великобритании. В видениях, как утверждал провидец, просматривается мощнейший удар. За ним последует гигантское цунами. Волна будет способна уничтожить множество людей

«Почти вся Англия и европейское побережье до Берлина погрузятся под воду, за исключением нескольких горных вершин», — предупреждал Алоис.

Россия: духовное возрождение

Для России в его пророчествах, напротив, есть мотив духовного возрождения. И оно наступит после глобального потрясения.

«Русский народ начнёт верить во Христа, и Крест снова будет почитаться. Силой молитв христианства монстр из ада умрёт, и даже молодёжь снова начнёт верить в Пресвятую Деву Марию», — говорил он.

«Все почернеет»: загадочное оружие

Отдельный фрагмент его предсказаний касается некоего неизвестного оружия. Он описывал смертоносную технологию, способную унести множество жизней. По звучанию это напоминает современные представления о химическом или биологическом оружии.

«Там, где выпадает эта пыль, ничто не выживет. Ни деревьев, ни цветов, ни животных, ни травы. Всё завянет и почернеет. Что это за пыль — я не знаю. Это длинная линия. Тот, кто пересечёт её, умрёт», — предсказывал баварец.

Долгое счастливое время

При этом он же говорил, что те, кто переживёт страшный глобальный конфликт, будут жить в мире и согласии.

«В это время климат изменится. Наступит долгое счастливое время, и те, кто доживут до него, будут очень счастливы», — считал провидец.

Верить или нет пророчествам загадочного старца — решать каждому. Русская православная церковь настоятельно советует относиться к приходящим из «прошлого» предсказаниями с опаской. С одной стороны, их могут использовать для нагнетания паники. Но с другой — они могут стать важным предупреждением для нас.