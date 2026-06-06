Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Эксперт рассказал, откуда запускали дроны по Ленинградской области

Алексей Самохин
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Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что атака беспилотников на Ленинградскую область могла осуществляться не с территории Украины, а из стран Балтии. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, подобный вариант развития событий выглядит вполне вероятным. Он считает, что действия украинской стороны в первую очередь направлены на попытки оказать психологическое давление на жителей России.

Дандыкин отметил, что удары по российским регионам, включая приграничные территории, преследуют цель повлиять на моральное состояние общества. Именно этим объясняется продолжающаяся активность ВСУ с использованием беспилотников.

Эксперт обратил внимание и на финансовую сторону вопроса. Он подчеркнул, что Украина расходует большое количество дронов для атак на центральные регионы России, но такие действия не приводят к достижению поставленных целей.

По оценке Дандыкина, европейские страны все чаще замечают неэффективность подобных операций. Он не исключил, что неудачная атака на Ленинградскую область может повлиять на отношение западных партнеров к дальнейшему финансированию поставок вооружений Киеву.

В заключение эксперт заявил, что Россия должна продолжать выполнение задач в зоне специальной военной операции и не предоставлять противнику возможности для восстановления сил.

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