«Пряник с горькой начинкой»: всплыло ещё одно пророчество Жириновского, от которого становится не по себе

Владимир Жириновский ещё восемь лет назад предвидел то, что Армения может ступить на гибельный для себя путь. Политик говорил, что Ереван переметнётся на сторону Запада. Он призывал армян одуматься и не заниматься саморазрушением.

«Не дайте себя обмануть! Иногда пряник бывает очень сладкий поначалу, а потом пойдёт горькая начинка», — предупреждал Жириновский.

Многое из того, что произошло на Закавказье уже после смерти политика, он предвидел задолго до самих событий. В его архивных записях можно найти политические пророчества про обострение армяно-азербайджанского конфликта, про подписание между ними странного мира и про попытки Еревана переориентироваться на Запад, пишет издание «Царьград».

Почему сближение с Западом погубит Армению

Последнее особенно тревожило Жириновского. Он считал, что в случае сближения с западными странами Армения просто погубит себя как государство. В 2018 году, говоря о событиях в Сирии, политик произнёс речь, которая сегодня звучит как пророчество.

Он говорил, что армяне сами решили изменить людей, стоящих у власти. Россия не может давать оценку или вмешиваться — Армения независимое государство. Хотя у Москвы есть и союзнические обязательства.

Но главное, предупреждал Жириновский, — не дайте себя обмануть. Пряник сначала очень сладкий, но потом пойдёт горькая начинка. Он призывал посмотреть на то, что американцы сделали с курдами. Им пообещали помощь, оружие, деньги. А потом бросили. Курды теперь не знают, как защищать себя.

Так и с армянами, говорил политик. Найдутся силы, которые пообещают защиту от Азербайджана, которые пообещают вернуть Арарат. Но попросят за это военную базу на территории Армении.

Россия — единственное спасение

Решением, которое бы предотвратило военные столкновения с соседями и потерю территорий, Жириновский считал присоединение Армении к России. Это позволило бы Москве разместить военных по всему периметру страны.

Политик ни минуты не сомневался, что армянам рано или поздно придётся вступить в противостояние с соседями. Он постоянно повторял: в регионе сталкиваются интересы Азербайджана, Турции, Ирана и Израиля. Армения неизбежно становится заложником этого противостояния.

Закавказье — источник «головной боли»

При этом Закавказье для России, предрекал Жириновский, станет источником постоянной «головной боли». И рано или поздно Москве придётся разобраться с этой болью.

Армению он предупреждал, что она не сумеет отстоять собственные границы самостоятельно. Рано или поздно Турция или Азербайджан, а то и оба вместе, попытаются воспользоваться слабиной соседа. Жириновский не стеснялся заявлять, что и Анкара, и Баку враждебны к Еревану. Фактически армянам «географически не повезло».

«Пряник» уже в руках

Но в Армении предупреждений политика, очевидно, не услышали. Правительство Никола Пашиняна радостно схватило «пряник» из рук Запада. Ереван активизировал курс на сближение с западными странами. Проводятся совместные военные учения с США. Обсуждаются перспективы членства Армении в Европейском союзе.

Охлаждение отношений с Россией нынешнюю армянскую власть, очевидно, не сильно волнует. Ереван всерьёз надеется на новых «друзей». Остаётся только гадать, когда же дась о себе знать та самая «горькая начинка», о которой предупреждал Жириновский. И застанет ли Армения момент, чтобы вернуться назад. Или будет уже слишком поздно.