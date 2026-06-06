Владимир Жириновский, скриншот видео
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«Пряник с горькой начинкой»: всплыло ещё одно пророчество Жириновского, от которого становится не по себе

Валерия Мединская
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Владимир Жириновский ещё восемь лет назад предвидел то, что Армения может ступить на гибельный для себя путь. Политик говорил, что Ереван переметнётся на сторону Запада. Он призывал армян одуматься и не заниматься саморазрушением.

«Не дайте себя обмануть! Иногда пряник бывает очень сладкий поначалу, а потом пойдёт горькая начинка», — предупреждал Жириновский.

Многое из того, что произошло на Закавказье уже после смерти политика, он предвидел задолго до самих событий. В его архивных записях можно найти политические пророчества про обострение армяно-азербайджанского конфликта, про подписание между ними странного мира и про попытки Еревана переориентироваться на Запад, пишет издание «Царьград».

Почему сближение с Западом погубит Армению

Последнее особенно тревожило Жириновского. Он считал, что в случае сближения с западными странами Армения просто погубит себя как государство. В 2018 году, говоря о событиях в Сирии, политик произнёс речь, которая сегодня звучит как пророчество.

Он говорил, что армяне сами решили изменить людей, стоящих у власти. Россия не может давать оценку или вмешиваться — Армения независимое государство. Хотя у Москвы есть и союзнические обязательства.

Но главное, предупреждал Жириновский, — не дайте себя обмануть. Пряник сначала очень сладкий, но потом пойдёт горькая начинка. Он призывал посмотреть на то, что американцы сделали с курдами. Им пообещали помощь, оружие, деньги. А потом бросили. Курды теперь не знают, как защищать себя.

Так и с армянами, говорил политик. Найдутся силы, которые пообещают защиту от Азербайджана, которые пообещают вернуть Арарат. Но попросят за это военную базу на территории Армении.

Россия — единственное спасение

Решением, которое бы предотвратило военные столкновения с соседями и потерю территорий, Жириновский считал присоединение Армении к России. Это позволило бы Москве разместить военных по всему периметру страны.

Политик ни минуты не сомневался, что армянам рано или поздно придётся вступить в противостояние с соседями. Он постоянно повторял: в регионе сталкиваются интересы Азербайджана, Турции, Ирана и Израиля. Армения неизбежно становится заложником этого противостояния.

Закавказье — источник «головной боли»

При этом Закавказье для России, предрекал Жириновский, станет источником постоянной «головной боли». И рано или поздно Москве придётся разобраться с этой болью.

Армению он предупреждал, что она не сумеет отстоять собственные границы самостоятельно. Рано или поздно Турция или Азербайджан, а то и оба вместе, попытаются воспользоваться слабиной соседа. Жириновский не стеснялся заявлять, что и Анкара, и Баку враждебны к Еревану. Фактически армянам «географически не повезло».

«Пряник» уже в руках

Но в Армении предупреждений политика, очевидно, не услышали. Правительство Никола Пашиняна радостно схватило «пряник» из рук Запада. Ереван активизировал курс на сближение с западными странами. Проводятся совместные военные учения с США. Обсуждаются перспективы членства Армении в Европейском союзе.

Охлаждение отношений с Россией нынешнюю армянскую власть, очевидно, не сильно волнует. Ереван всерьёз надеется на новых «друзей». Остаётся только гадать, когда же дась о себе знать та самая «горькая начинка», о которой предупреждал Жириновский. И застанет ли Армения момент, чтобы вернуться назад. Или будет уже слишком поздно.

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