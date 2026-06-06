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Политика

Зеленскому после слов Путина обещают жаркое лето с «Орешником» 

Алексей Самохин
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Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского и высказался о перспективах переговоров. Его слова для «МК» оценил капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

Глава государства назвал послание Зеленского проявлением хамства и заявил, что сложившаяся ситуация не способствует проведению личной встречи. По мнению Путина, действия украинской стороны делают переговорный процесс невозможным.

После этого президент обратился к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Он подчеркнул, что страна следит за их работой, гордится ими и рассчитывает на выполнение поставленных задач.

По словам Дандыкина, заявление главы государства стало сигналом о том, что Москва не рассматривает переговоры на предложенных Киевом условиях.

Эксперт обратил внимание на ситуацию в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что под контролем украинской стороны остаётся около 15% территории региона. Дандыкин считает, что летний период может стать важным этапом для выполнения поставленных задач на этом направлении.

Он также назвал Запорожское направление одним из ключевых участков. По его мнению, продвижение российских сил способно снизить угрозу ударов беспилотников и артиллерии по приграничным территориям.

Отдельно эксперт упомянул Херсонское направление. Ситуация там также требует решения, боевые действия продолжаются.

«Кроме того, требует решения и Херсонское направление, — сказал Дандыкин. — Пока они сидят на правом берегу Днепра и пакостят — спокойно там не будет. Мне кажется, нам нужно двигаться в обход, как это делалось в Великую Отечественную. Всё рядом: и мирные города, и Днепропетровск. Но тянуть больше нельзя».

Говоря о возможном применении вооружений, Дандыкин предположил, что в дальнейшем могут использоваться различные виды ракетного оружия. В частности, он упомянул комплекс «Орешник», который начнут использовать уже с боевыми частями, и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Эксперт считает, что ближайшие месяцы останутся напряжёнными и будут сопровождаться продолжением военных действий. По его оценке, Зеленскому стоит ждать жаркое лето и регулярные удары.

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