12-летняя девочка пострадала в результате атаки со стороны ВСУ на территории Белгородской области. Об этом 6 июня сообщил региональный оперативный штаб.

По предварительным данным, в посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Ребёнок получил ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. В результате удара повреждения получил автомобиль, по которому пришёлся удар беспилотника.

Последствия зафиксировали и на территории жилой застройки. В двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады и ограждения. Информация о других пострадавших не поступала.