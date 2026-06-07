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Новости России

В Подмосковье суд отменил странный «ночной» вердикт присяжных

Никита Рязанцев
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Московский областной суд отменил решение присяжных, которые глубокой ночью вынесли вердикт по делу о драке в Воскресенске, пишет «МК».

Потасовка произошла в июле 2023 года. Сообщалось, что трое мужчин избили местного жителя возле подъезда. До этого они сильно поссорились. В итоге потерпевший погиб. Вскоре началось расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом».

В последний день слушания в Воскресенском суде затянулись. Уже после полуночи судья обратился к присяжным с напутственным словом.

«В 2:13 заседатели вернулись в зал и огласили свой вердикт: «Невиновны». К всеобщему удивлению, они сочли недоказанным само событие преступления», — говорится в публикации.

Представители обвинения были крайне возмущены этим решением и подали апелляцию. Мособлсуд согласился, что вывод присяжных абсурден, поскольку на теле погибшего были признаки насильственной смерти. Там пришли к выводу, что заседатели были необъективны, так как работали ночью и устали.

В итоге приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

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