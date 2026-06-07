Сын фигуристки Трусовой сказал первое слово и сделал первые шаги

Известная спортсменка, серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, уроженка Рязани Александра Трусова продолжает радовать поклонников новостями о своём сыне Мише. Малыш быстро растёт, каждый месяц приносит новые достижения. Чего достиг Миша к 10 месяцам жизни, фигуристка рассказала в своём блоге.

Новый рекорд: двадцать секунд без опоры

Стоять у Миши получается всё лучше. Его последний рекорд — целых двадцать секунд без опоры. Ходить он тоже начинает увереннее, теперь ему достаточно держаться за мамину руку.

Иногда у Миши даже получается сделать несколько шагов самостоятельно. Александра признаётся, что всегда страхует сына на всякий случай. Но прогресс очевиден.

Ползание, плавание, танцы и тропические фрукты

А вот ползает Миша профессионально. Обходить препятствия для него слишком скучно, поэтому он на них залезает. Коробки, чемоданы, даже лестницы — всё это ребёнок исследователь использует как скалодром.

В сами коробки он тоже может залезть. Фигуристка с юмором отмечает, что у сына явно есть характер.

Уроки плавания, кстати, не прошли даром. С кругом Миша плавает очень уверенно, вода его совсем не пугает.

Разумеется, ребёнок продолжает инспектировать родительские тарелки. Он уже может есть маленькие кусочки. И это очень здорово, шутит Александра. Скоро не нужно будет заморачиваться с пюре. Пока что в личном топе еды у Миши на первом месте тропические фрукты.

Первые танцы и любимая музыка

Но интереснее всего наблюдать за тем, как Миша взаимодействует с миром. Теперь Александра и её муж Макар Игнатов точно знают, какая музыка нравится их сыну. А всё потому что он начал танцевать. Под любимые песни Миша машет руками или приседает в такт.

Махать рукой на «привет-пока» он тоже умеет. Правда, только когда его попросят. Вряд ли он пока понимает, что означают эти жесты. Но навык уже отработан.

Фото из канала Александры Трусовой

Первое слово: мама

Александра заявляет, что Миша официально сказал своё первое слово. Разумеется, это было слово «мама».

«С его любовью сидеть у меня на руках никто даже не удивился», — делится фигуристка.

Поклонники Александры Трусовой и Макара Игнатова с умилением следят за тем, как растёт их сын. Каждый новый месяц приносит новые рекорды. Двадцать секунд стояния без опоры, уверенное ползание по коробкам, первые танцы и долгожданное «мама». Маленький Миша явно унаследовал чемпионский характер. И это неудивительно — гены берут своё.